شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل – وفاة الفنانة فيفي عبده يجتاح التريند والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشر في الساعات القليلة الماضية اخبار حول وفاة الراقصة المصرية ” فيفي عبده ” تحديدا بعد إعلانها في الأيام الماضية عن تعرضها لوعكة صحية وطلبت من متابعيها ومحبيها بالدعاء لها.

لتخرج فيفي عبده للرد على هذه الشائعات بنشر مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

وقالت الراقصة المصرية فيفي في الفيديو كلماتها التي اعتاد الجمهور عليها في رسالة إلى متابعيها : ” قشطات عسلات فلات من مصر أم الدنيا .. عاوزة أقولكم اي سوير أي لوف يو ”.

كانت وقد تحدثت الراقصة في مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة” مع وائل الإبراشي ونجوى إبراهيم. كشفت الراقصة المصرية فيفي عبده عن رأيها في الراقصات الأجنبيات في مصر.

حيث قالت الراقصة فيفي إن الراقصات الأجانب ليست لديهن كاريزما مثل الراقصات المصريات.

ووصفتهن قائلة: “الأجانب دول كأنك بتملاهم بزمبلك كده ملهومش في الرقص الشرقي، لو بنشتغل زيهم كنا بعدناهم”.

وأكدت الراقصة فيفي خلال حديثها وائل الإبراشي ونجوى إبراهيم أن الراقصات الأجنبيات تعلمن الرقص من الراقصات المصريات سواء في خارج مصر او داخلها، موضحة أنها تركت الساحة منذ فترة ولم تعد تمارس مهنة الرقص في حفلات الزفاف، وفقط تشارك متابعيها بفيديوهات من منزلها وتختار أغنيات معينة وترقص عليها. وقالت: “بنزل لجمهوري بحاجة دلع وأنا بحب السلطنة والرقص على أغاني معينة مش أي أغاني”.