أبو الليف يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافه مع ابن شقيقته أيمن بهجت قمر

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدث المطرب الشعبي نادر أبو الليف لأول مرة عن خلافه مع ابن شقيقته الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر.

وخلال تصريحات تليفزيونية، قال الفنان نادر أبو الليف إن خلاف حاد نشب بينه وبين ابن شقيقته أيمن بهجت قمر، موضحًا إن ذلك كان بسبب مشاكل عائلية.

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وأضاف نادر أبو الليف: «أيمن بهجت قمر يبقى ابن أختي وأنا خاله واللي بينا دم مش فن، لكن آه أنا زعلان منه، لأن أنت يا أيمن ابن أختي وأنا بحبك وبحترمك وبقدرك ومقدرش أبعد عنك وعمر الدم ما يبقى مياه».

وأكد الفنان نادر أبو الليف أنه أول من اصطحب أيمن بهجت قمر لاستديو وأول من علمه، مضيفًا: «أيمن كان لسه صغير لما كنت باخده معايا الاستديو وأنا بعمل أغاني»، مشيرًا إلى أنه هو من عرف أيمن بهجت قمر على الوسط الفني.

وتابع: «أنا مقولتش إني عملته ربنا اللي بيعمل وربنا بيسبب الأسباب وأنا كنت سبب»، مشيرًا إلى أن الإبراشي كان السبب في خروجه من مشكلته وظهر معه في الحلقة وتم حل المشكلة معتبرًا أن هذه «جِميلة» من الإبراشي في رقبته.