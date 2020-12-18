بعد عام من عرض الفيلم.. اتفرج المشهد المحذوف من فيلم «الفلوس»

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثار المخرج سعيد الماروق، مخرج فيلم «الفلوس» حالة من الجدل على مواقع التواصل، وذلك بعد نشره مشهد محذوف من فيلم «الفلوس»، جمع بين الفنانة زينة، والفنانة التونسية عائشة بن أحمد.

وبحسب ما جاء في المشهد الذي نشره سعيد الماروق عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، اشتكت كلا منهما من الوحدة والاشتياق لبعضهما البعض، وسرد الذكريات التي جمعتهما سويا، وانتهى بـ«حضن وبوسة».

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وعلقت الفنانة زينة، على المشهد المحذوف، والذي نشره المخرج سعيد الماروق عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، بقولها: «أيه الحاجات الحلوة دي، طلع امتى المشهد ده؟».

وعن سبب حذف المشهد، قالت مصادر مقربة من المخرج سعيد الماروق إن الأخير حذف المشهد بسبب طول مدة الفيلم، فلم يرد أن يزيد من مدة الفيلم.

فيلم «الفلوس» طرح بدور العرض السينمائي في شهر ديسمبر عام 2019، بطولة تامر حسني، خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، تأليف محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق.