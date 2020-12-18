لقاء الخميسي تثير الجدل برسالة غريبة قبل تعرضها لحادث مروع (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - لقاء الخميسي

حالة من الجدل تسببت فيها الفنانة لقاء الخميسي، وذلك بعد رسالة غامضة نشرتها عبر حسابها على «إنستجرام» قبل تعرضها لحادث.

ونشرت الفنانة لقاء الخميسي من خلال خاصية «الاستوري» عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» رسالة غامضة.

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وقالت الفنانة لقاء الخميسي في رسالتها الغامضة: «وعندما يجتمعوا على أذيتك.. ويحاولوا جاهدين التخلص منك فاعلم أنك مهم ومختلف وناجح.. وهم يريدون دهسك وزعزعة ثقتك.. ثم.. اهدأ فأنت الأقوى والأفضل».

وعقب الرسالة الغامضة، نشرت «لقاء» عبر خاصية القصص المصورة أيضًا، صورة لحادث سيارتها، معلقة عليها: «الحمد لله.. قدر الله وما شاء فعل».

وكانت الفنانة لقاء الخميسي تألقت في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بدورته الـ 42 التي أقيمت في دار الأوبرا المصرية، حيث ارتدت فستانا يغطي جسدها بالكامل حتى الرقبة، ويشبه السمكة.