خلال 24 ساعة.. 5 فنانات أعلنوا إصابتهن بفيروس كورونا في مصر

عدن - ياسمين عبد العظيم - شهدت الساعات الماضية إصابة عدد من نجوم الفن والمشاهير بفيروس كورونا، فبعد إعلان الفنانة دانا حمدان شقيقة الفنانة ميس حمدان إصابتها تلتها عدد من الفنانات.

كانت الإعلامية الشابة لمياء فهمي عبد الحميد، المُذيعة بشبكة تليفزيون «الحياة» أولى المشاهير اللاتي أعلن إصابتها بفيروس كورونا.

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وكتبت الإعلامية الشابة لمياء فهمي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الحمد لله كورونا».

وبعد وقت قصير من إعلان لمياء فهمي، أعلنت الإعلامية آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين إصابتها بفيروس كورونا هي وشقيقتها وبنات شقيقتها.

لم تمر ساعات قليلة بعد إعلان آيات أباظة عن إصابتها بفيروس كورونا، حتى أعلنت الفنانة الشابة بسنت شوقي، خطيبة الفنان محمد فراج، إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت «بسنت»، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مساء الخير أنا للأسف إيجابي، الحمد لله أنا معنديش أعراض، بس مع ده بردو أنا حاملة للفيروس».

وأيضا في نفس اليوم، أعلنت الفنانة كوكي، شقيقة الفنانة روبي، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، وقالت: «الحمد لله إيجابي كورونا، ربنا يعديها على خير إن شاء الله».

الفنانة دانا حمدان شقيقة ميس حمدان ومي سليم، هي الأخرى أعلنت إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت دانا «الحمد لله على كل شيء إيجابي كورونا، ادعوا لي تعدي على خير، كنت حابة جدا أطلع لايف وأرد على كل أسئلتكم النهاردة بس مش قادرة خالص، إن شاء الله تتعوض أول ما أتحسن اليومين الجايين، دعواتكم بالشفاء».