بوسي تكشف لأول مرة ماذا فعل نور الشريف مع عمرو يوسف بعد فسخ خطوبته لابنته

عدن - ياسمين عبد العظيم - بالرغم من مرو أعوام عدة على رحيل الفنان الكبير نور الشريف، إلا أن قصة ارتباط الفنان عمرو يوسف بابنته مي نور الشريف لا يزال يتصدر مواقع التواصل.

ومن خلال تصريحات متلفزة لها، قالت الفنانة بوسي إن ابنتها مي أبلغتها برغبتهما بفك الخطبة من الفنان عمرو يوسف ولم تعلن عن الأسباب.

خلال 24 ساعة.. 5 فنانات أعلنوا إصابتهن بفيروس كورونا في مصر

مفاجأة صادمة.. خبير التجميل الإماراتي بدر خلف يعلن حمله من أحد أصدقائه ويقدم الدليل

وأكدت الفنانة بوسي في تصريحاتها أنها لا تعرف السبب الرئيسي خلف فسخ الخطبة حتى اليوم، ولكنها أشارت إلى أن ابنتها ظلت على علاقة طيبة بعمرو يوسف حتى بعد فسخ الخطوبة.

وكشفت بوسي أنه بعد فسخ الخطبة ظلت العلاقة بين نور الشريف وعمرو يوسف وكأنها علاقة أب وابنه مشيرة أن الأخير وقف يتقبل عزاء الفنان الراحل.

وأوضحت بوسي أن عمرو كان يستشير الفنان الراحل في أعماله، موضحة أن نور الشريف لم يتدخل عندما أبلغته مي برغبتهما في فسخ الخطبة، والأول لم تتغير معاملته مع عمرو يوسف.