شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. الفنانة منة شلبى تتعرض للاغتصاب وتقطيع هدومها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في عالم السيمنا وبعدما شاهدنا فيلم “هى فوضى” من بطولة الفنان الراحل خالد صالح ومنة شلبى وهالة فاخر وهالة صدقى ويوسف الشريف، وإخراج يوسف شاهين وخالد يوسف.

تظهر الفنانة منه شلبى فى دور “نور” التى تعمل بالتدريس وتقع فى حب ابن الناظرة وهو يوسف الشريف فى دور “شريف” وكيل النيابة، يظهر “حاتم” وهو الفنان الراحل خالد صالح فى حياة نور محاولاً بشتى الطرق جعلها تحبه، وعندما فشلت تلك المحاولات قام حاتم باصطحاب نور إلى مكان بمنتصف النيل بحجة أن يجلب لها والد صديقتها الذى خطفه مؤخرا مبتزاً إياها، وكانت هذه الخدعة التى وقعت فيها نور فريسة تحت أنياب حاتم أمين الشرطة.

وبعد طرح “تراب الماس” قبل عامين تقريبا، الفيلم من بطولة آسر ياسين ومنة شلبى، وشيرين رضا، وماجد الكدوانى، وإياد نصار وعزت العلايلى ومن إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد.

تظهر الفنانة منة شلبى بدور سارة وهى مساعدة الفنان إياد نصار الذى يظهر فى دور “المذيع” شريف مراد، وقعت سارة فى حب شريف وكانت لهما علاقة غير شرعية وكان شريف واعداً لها بالزواج، ولكن يشاء القدر أن يكشف كل شىء ويوضح لسارة أفعال شريف الوقحة، حيث كان يقوم بتصوير الفتيات فى غرفة نومة وكانت من ضمنهم “زوجته”، وعندما واجهته بالشرائط المسجلة قام بطرحها أرضاً واغتصابها عنوة ليقوم بتصويرها حتى لا تفضح أمره .