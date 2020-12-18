شكرا لاهتمامكم بخبر أغرب قصة حب في الوسط الفني.. بدأت بمشهد اغتصاب وانتهت برشوة مالية (اتفرج) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - خلال فترة الثمانينيات والتسعينات شهد الوسط الفني أكثر من قصة حب ربطت بين نجوم الفن والمشاهير، فكما اشتهرت قصة نور الشريف وبوسي وفؤاد المهندس وشويكار وغيرهم كانت قصة الفنانة نورا والفنان حاتم ذو الفقار.

ووفقًا لما ذكره الفنان حاتم ذو الفقار في أحد اللقاءات التليفزيونية، فقد بدأت قصة الحب بين الفنان حاتم ذو الفقار والفنانة نورا خلال ظهورهما معًا في فيلم «عنتر شايل سيفه».

بوسي تكشف لأول مرة ماذا فعل نور الشريف مع عمرو يوسف بعد فسخ خطوبته لابنته

بعدما اخفاها عن الأنظار.. زوجة محمد إمام تخطف أنظار الجمهور بجمالها (اتفرج)

وروى الفنان حاتم ذو الفقار أن المشهد الذي جمع بينه وبين الفنانة نورا كان مشهد الاغتصاب، حيث ظهرت في قصره في الفيلم بينما يحاول الاعتداء عليها.

وأوضح الفنان حاتم ذو الفقار أن بعد تصوير المشهد وفي نفس اليوم تقدم لخطبتها، حيث كان قد حدد موعد موع والدها قبل أيام من ذلك اليوم.

وأضاف الفنان حاتم ذو الفقار أنه تقدم لخطبتها على رغم عدم موافقة والده، ولكنه أصر على رغبته.

وبالفعل أُقيم حفل الخطوبة وسط الأهل والأقارب، وبعد فترة أقاموا حفل الزفاف في قاعة «بالمادور» بفندق «مريديان»، بحضور عدد كبير من نجوم الفن منهم، نور الشريف، ويحيى الفخراني محمود ياسين، وغيرهم.

وبالرغم من قصة الحب الملتهبة إلا أن الزواج لم يستمر سوى لثمانية أشهر، حيث طلبت الفنانة نورا الطلاق من زوجها.

وأرجعت الفنانة نورا السبب وراء طلبها الطلاق إلى أنها اكتشفت شخصية أخرى في حاتم غير التي عرفتها منذ الأيام الأولى للزواج.

على رغم تدخل العائلة لحل المشكلة بينهما إلا أنها رفضت، إلا أن ما فاجأها هو طلب غريب من زوجها الفنان حاتم ذو الفقار.

وقالت الفنانة نورا إنها فوجئت بطلب حاتم ذو الفقار مبلغ مالي منها ثمن للطلاق، الأمر الذي جعلها تصر على رغبتها أكثر، حيث أنها اعتبرته رشوة لتنفيذ طلبها.

وتابعت الفنانة نورا أن الانفصال تم بينها وبين حاتم ذو الفقار بعد حصوله على مبلغ مالي قدره 30 ألف جنيه، وانفصلا فى هدوء، وانتهت قصة الحب بينهما.