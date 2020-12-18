زيري مصطفى تفجر مفاجأة عن سبب انفصال خالد يوسف وابنتها منة شلبي

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعوام طويلة مرت على انفصال الفنانة المتألقة منة شلبي عن المخرج خالد يوسف، وبالرغم من مرور كل تلك الفترة إلا أن سبب الانفصال لا يزال يشكل لغزًا للجميع.

وفي أول ظهور لها بعد اختفاء طويل عن الساحة الفنية، كشفت الفنانة الكبيرة زيزي مصطفى، والدة الفنانة منة شلبي عن الأسباب الحقيقية وراء انفصال ابنتها عن المخرج خالد يوسف.

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تحدثت الفنانة زيزي مصطفى عن فترة الخطوبة التي جمعت بين ابنتها الفنانة منة شلبي والمخرج خالد يوسف.

وخلال لقائها في أحد البرامج التليفزيونية، قالت الفنانة زيزي مصطفى إن كل الأنباء المتداولة بشأن العلاقة بين انفصال ابنتها عن المخرج المصري، وحادث السيارة الشهير الذي تعرضت له ليس له أي أساس من الصحة.

وأوضحت زيزي مصطفى أن الحادث الذي تعرضت له ابنتها كان قضاءً وقدراً، بعد أن ذهبت منة شلبي لتوصيل إحدى صديقاتها للمطار بسيارتها، وكان يوجد زيت بالأرض فانقلبت السيارة.

وأرجعت الفنانة زيزي مصطفى السبب الحقيقي وراء انفصال الفنانة منة شلبي عن المخرج خالد يوسف كانت طباعه الغريبة عنها، حيث وصفته بأنه «كان عايش حياته».