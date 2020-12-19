دينا الشربيني في أول ظهور لها بعد انفصالها عن عمرو دياب.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشر الكاتب محمد سليمان عبدالمالك صورة من تحضيرات المسلسل الجديد قصر النيل تجمعه بالنجمة دينا الشربيني والمخرج خالد مرعي

الصورة تعتبر هي الأولى التي تظهر بها دينا الشربيني بعد أنباء انفصالها عن عمرو دياب واختفائها من الساحة الفنية خلال الفترة الماضية.

دينا الشربيني تستعد لتصوير مسلسل قصر النيل خلال الأيام المقبلة مع المخرج خالد مرعي في أول تعاون بينهما وللمؤلف محمد سليمان عبدالمالك في ثاني تعاون بعد مسلسل مليكة.