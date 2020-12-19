شكرا لاهتمامكم بخبر بعد اختفائها فترة طويلة.. هدى رمزي تصدم الجمهور بملامح متغيرة.. صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - في عام 1993 أعنلت الفنانة هدى رمزي اعتزالها الفن بعدما قدمت آخر أعمالها وهو فيلم الصديقان مع سمير صبري والذي عرض في نفس العام.

كانت هدى رمزي قد شاركت في مجموعة كبيرة من الأعمال وشكلت ثنائيا فنيا مع الفنان نور الشريف وقدما مجموعة من الأعمال أهمها فيلم بئر الخيانة وفيلم جري الوحوش.

كما شاركت النجمين عادل إمام وفاروق الفيشاوي بطولة فيلم حنفي الأبهة عام 1990 وشاركت عادل إمام أيضا مسلسل أحلام الفتى الطائر.

اختفت هدى رمزي عن الأضواء بعد قرار الاعتزال ولم تظهر في أي مناسبة فنية ولم تدل بأي تصريح صحفي.

هدى رمزي فاجئت الجمهور بظهورها مؤخرا كانت المرة الأولى في عيد ميلاد صديقتها النجمة بوسي ثم ظهرت مرة أخرى في إحدى المناسبات الفنية.

الإعلامية بوسي شلبي نشرت صورا من لقائها مع هدى رمزي وتداول رواد مواقع التواصل هذه الصور متذكرين الأعمال التي شاركت فيها النجمة الحسناء.

إطلالة هدى رمزي لفتت الأنظار خاصة مع تغير ملامحها وشكلها بصورة كبيرة عن تلك التي تعود عليها الجمهور.

ولدت هدى رمزي يوم 10 نوفمبر عام 1958 في أسرة فنية فوالدها هو المنتج والمخرج الراحل حسن رمزي، وشقيقها المنتج الراحل أيضاً محمد حسن رمزي، وهي عمه الفنان شريف رمزي والمنتجة شهد رمزي.

درست هدى رمزي في قسم اﻹذاعة والتلفزيون بكلية اﻹعلام في جامعة القاهرة، وبدأت العمل الفني في منتصف سبعينات القرن العشرين.

من أعمالها في السينما فيلم اغتصاب مع فاروق الفيشاوس وفيلم مع سبق اﻹصرار، مع نور الشريف.

أما في التلفزيون فقدمت الحب وأشياء أخرى، الزوجة تعرف أكثر والوجة أول من يعلم وغيرها من الأعمال التي حققت من خلالها شهرة كبيرة.