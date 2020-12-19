هنا الزاهد تعلن خضوعها لعملية تجميل في وجهها.. وهكذا تغير شكلها

عدن - ياسمين عبد العظيم - في مفاجأة لجميع متابعيها وجمهورها، قالت الفنانة هنا الزاهد إنها خضعت لجراحة تجميلية في وجهها، وأنها متصالحة جدًا مع نفسها في هذا الأمر.

وقالت هنا الزاهد، في تصريحات خاصة لبرنامج «ET بالعربي»، والذي يُذاع على شبكة «mbc» إنها أجرت عملية تجميل واحدة، مؤكدة أنه لا يضايقها مقارنة ملامحها قبل وبعد هذه العملية.

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وعن مسيرتها الفنية، عبرت الفنانة هنا الزاهد في تصريحاتها عن سعادتها بتحقيق حلم والدها الروحي الفنان الراحل طلعت زكريا بتنفيذ فيلم «ساشا»، والذي كان قد كتبه قبل موته وتمنى تنفيذ الفكرة وتحويله لفيلم سينمائي.

وقالت هنا الزاهد إن مشروع فيلم «ساشا» جعلها تشعر بسعادة بالغة خاصة وأن الفرصة واتتها لتجسيد دور البطولة في الفيلم الذي كانت تتمنّى تقديمه قبل عامين ولكنّ الفرصة لم تكن سانحة.

وأشارت الفنانة هنا الزاهد إلى أنّ فكرة فِيلم «ساشا» أعدها الفنّان الراحل طلعت زكريا الذي تعتبره بمثابة والدها، وتمنى أن تتحول إلى فيلم سينمائي.