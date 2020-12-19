هل تزوجت مريم حسين من رجل أعمال؟.. الفنانة تجيب

عدن - ياسمين عبد العظيم - ردت الفنانة مريم حسين على الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول زواجها من رجل أعمال يدعي مصطفي.

كانت إحدى المتابعتا قد وجهت لها سؤالاً حول زواجها الأخير وسبب غيابها الفترة الماضية، وجاء السؤال: مريومة صحيح إنك متزوجة مصطفى وبيعيش معك في دبي؟ في كل الاحوال الله يسعدك شكله إنسان طيب.

مريم نفت ارتباطهما وأكدت أن مصطفى صديقها وكتبت: لا مستحيل مصطفى صديق مقرب.

مريم كانت قد قالت اجابت في مقابلة تليفزيونية عن سؤال حول مكان إقامة طليقها والد ابنتها فيصل الفيصل فأجابت: بقلبي، قبل أن تضيف: أنا أحب ابنتي وأحب كل من وما تحبه.

واستغربت الأخبار التي أشارت إلى زواجه وعلقت: “كيف أنا ما أعرف هالخبر وابنته ما تعرف؟”، مؤكدةً أنه يتواصل باستمرار مع ابنتهما التي تبلغ من العمر 3 سنوات

وقالت مي العيدان التي استضافت مريم حسين: وصلني أخبار شبه مؤكدة بزواجك من شخص مرموقة، من الأسرة الحاكمة، فهل هذا صحيح؟”، لترد مريم حسين قائلة: أنا عيوني للجمهور ودايماً صريحة معاهم، ولكن هذا الموضوع خط أحمر، أنا جربت قبل ذلك أن أقول الموضوع عن السوشيال ميديا وفشل الموضوع، وما راح يفيد زواجي من فلان أو علان..

وأضافت: بس اللي أقدر أقوله إني عايشة حياة مستقرة وسعيدة”، لتحاول العيدان مجدداً التوصل إلى هوية زوجها موجهة لها سؤال: هل تخشين الإفصاح عن حقيقة زواجك فتنسحب ابنتك وفقاً للقانون الكويتي الذي ينص على ذلك إذا تزوجت الأم”، لترد مريم حسين: “بنتي مو كويتية”.