عمرك 59 سنة وتتحدثين عن الإنجاب.. مي العيدان تثير غضب الجمهور بسخريتها من لطيفة

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الجدل بسبب تصريح لاذع وهذه المرة كان ضد الفنانة التونسية لطيفة.

العيدان ردت على تصريحات قالتها الفنانة التونسية لطيفة عن الإنجاب في لقاء ما، قائلة إن الإنجاب مسؤولية كبيرة لا تتحملها، كما أنها لا ترغب في ذلك.

ونشرت العيدان هذا التصريح مع التعليق قائلة: “لطيفة التونسية: أرفض الإنجاب لأنه مسؤولية. يا حليلج عمرج 59 سنة وتتكلمين عن الإنجاب “.

وقد أثار هذا التعليق غضب عدداً كبيراً من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين هاجموا العيدان واعتبروا ما قالته قاسياً.

كانت الفنانة لطيفة قد صرّحت هذا التصريح أثناء حلولها ضيفة ببرنامج “منا وجر” الذي يعرض على شاشة قناة MTV اللبنانية.

وعندما سُئلت عن التبني قالت: “أنا لو حبيت اتبنى كنت أنجبت، الإنجاب مسؤولية كبيرة جداً وأنا مش قدها”.

وتابعت:” إنك تكوّن مسئول عن شخص وتعلمه وتربيه وتخليه في أحسن حال ده شيء صعب”.

واستكملت لطيفة في التصريح: “مش ندمانة على إني لم أنجب على العكس أنا فرحانة بأولاد اخواتي ماليين علي الدنيا”.

واختتمت:”رب العالمين لا يعطي الواحد كل شيء، أنا بحب أركز باللي ربنا منحنني إياه، أعطاني موهبة درستها حبيتها ومازالت أحبها”.