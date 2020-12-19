شكرا لقرائتكم خبر عن إن غاب إسمي كفاية جسمي – اتفرج الرقص الشرقي على اصوله من يسرا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد تطبيق تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مقطع فيديو قصير للفنانة يسرا، وهي تستعرض رشاقتها بالرقص، وذلك خلال كواليس الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة نيللي كريم الـ46، وظهرت يسرا، بسترة لامعة، بـ«ترتر قشر السمك» باللون الذهبي، تميزت بكونها دون أكمام، مع الشعر الويفي، ومكياج هادئ، كما اعتمدت على ارتداء العديد من السلاسل الذهبية، أبرزها بـ«خرزة زرقاء».

وكانت الفنانة نيللي كريم، احتفلت بعيد ميلادها، أمس، في حفل ضم العديد من رموز الفن، على رأسهم يسرا، إلهام شاهين، ودرة.

جدير بالذكر، أن أحدث أعمال الفنانة يسرا، كان مسلسل «خيانة عهد»، الذي عُرض في موسم رمضان الماضي