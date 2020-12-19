زوجة أحمد عدوية: جوزي راجل مية في المية

عدن - ياسمين عبد العظيم - نفت زوجة الفنان أحمد عدوية الأنباء التي ترددت عن تعرضه لاعتداء جنسي أو أذى جسدي منذ سنوات.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه واحد من الناس إنها عانت من علاقات كثيرة للفنان أحمد عدوية ومعجباته وكثيرا ما طلبت الطلاق منه ولكنه كان يصالحها دائما وكانت تسامحه.

وأشارت زوجة عدوية إلى أن علاقتهما أوشكت على الانتهاء ووصلت إلى الطلاق لولا وقوع الحادثة الشهيرة.

وعن يوم الحادثة قالت إنه توجه للخروج مرتديا بذلة جديدة من ماركة عالمية وكانوا يمتلكون ببغاء في المنزل ظل يبكي ويصرخ عليه قبل خروجه وكأنه يشعر بأن شيئا سيحدث له.

وأضافت زوجة عدوية فى الساعة 12 بالليل جالي تليفون من السواق الحقينى الاستاذ بيموت منى، وفي حد اداله هرويين واشياء اخرى فى كاس.

وقالت، إنها ستقاضي كل من قال إن عدوية تعرض لاعتداء جنسي وقالت جوزي راجل 100% وحملت منه بعد الحادثة.

وتابعت زوجة عدوية أنها أسقطت الجنين بناءا على طلب الطبيب وأن عدوية تعرض لحالة نفسية بسبب هذا الامر، لافتة إلى ان تلك الشائعة وردت من صحفية كانت في المستشفى حينها وحينما خضع لعملية قسطرة اعتقدت أنه تعرض لاعتداء جنسي.