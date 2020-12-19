لقاء الخميسي تتعرض لحادث سير وتطمئن جمهورها.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرضت الفنانة المصرية لقاء الخميسى لحادث سير، حيث نشرت صورة لسيارتها توضح آثار التصادم بها.

لقاء علقت على الصورة عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع انستجرام، وقالت: الحمد لله قدر الله ما شاء فعل.

كما وجهت رسالة لمتابعيها وجمهورها لطمأنتهم عليها قائلة: شكرا لكل أصدقائي اللي بعتوا واتطمنوا وسألوا عليا ربنا يخليكم ليا يا رب وانتو الكنز الحقيقي، أنا الحمد لله زى الفل.

كانت لقاء قد أعلنت مؤخرا عن سلبية اختبار فيروس كورونا التى أجرته عقب العودة من الجونة، حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: الحمد لله.. نتيجة تحليلى لفيروس كورونا سلبية.. ربنا يحفظ الجميع”