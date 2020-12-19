جدة حلا الترك تدلي بتصريحات خطيرة عن والدة حفيدتها: الله أمر بالستر

عدن - ياسمين عبد العظيم - دخلت مها الترك جدة حلا الترك على خط الخلاف بين حفيدتها ووالدتها منى السابر، محملة الأخيرة مسؤولية.

مها الترك كتبت في ردها على تعليق أحد الحسابات الداعمة لمنى السابر وقالت: أمنية ياريت لو تسمحي لنفسك قبل ما تسبي وتشتمي في، فكرتي شوي بالوقائع، لكن لا ألومك لأنك بتسمعي من طرف واحد.

وأضافت: لعلمك انا لم احرمها من اولادها، هم لا يريدونها، واذا عندها الجرأة اتقولك شو الأسباب والكلام اللي قالوها اولادها للمسؤولين لما شكت علّي في مركز لحقوق الأطفال، وآخرها في النيابة العامة”.

وتابعت: هي ومحاميها سمعت باذنيها شو قالوا اولادها وليش مابدهم يعيشوا معها وانا بقولك خليها تخرج عن صمتها وتطلع تقول الأسباب الحقيقية وخليها تقول شو القضية اللي بينها وبين بنتها في النيابة.

وأردفت: “الكلام اللي عم تكتبيه ايام جستس انا مثلك كنت مصدقته وعلشان هيك انا وقفت معها، لكن للأسف بعدين ظهرت على حقيقتها.

وأضافت: “انا احب احفادي ووقفت وسأقف الى جانبهم في أي وقت يحتاجوني فيه لن اقول اكثر من ذلك لأن الله امر بالستر على عباده”.