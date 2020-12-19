شيرين عبد الوهاب تخسر وزنها في أحدث ظهور لها

عدن - ياسمين عبد العظيم - شيرين عبد الوهاب

في أحدث ظهور للنجمة شيرين عبد الوهاب بعد أشهر من الغياب بدت أكثر نحافة بعد خسارة الكثير من وزنها.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة لشيرين التي كانت قد اتخذت قرار بمقاطعة السوشيال ميديا وهي أقل وزنا.

كانت أخبار قد انتشرت مؤخرا تزعم انفصال المطربة شيرين عبد الوهاب من زوجها المطرب حسام حبيب وتدخل حبيب في أمورها المالية.

لكن شيرين خرجت لتؤكد أن علاقتها بزوجها الفنان حسام حبيب كزوجة لم تختلط أبدًا بمعاملات المالية، وكان دوره، ومازال، تبادل الرأي في المسائل الفنية التي تخصهما.