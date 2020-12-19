عمري 28 سنة.. لوسي تهاجم من يتحدثون عن أعمار الفنانات

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكدت الفنانة المصرية لوسي أن التاريخ المكتوب عبر عدد من المواقع عن سنة ميلادها غير صحيح، وقالت إن التعليقات التي تكتب لأي فنانة عن سنها هي قلة ذوق، موضحة أنها لا تتلقى مثل هذه التعليقات كثيراً.

وأضافت لوسي خلال حلولها ضيفة على برنامج أسرار النجوم الذي تقدمه المذيعة إنجي علي عبر إذاعة وقناة نجوم F.Mإنها ترفض الكشف عن عمرها، مشيرة إلى أن هذا أمر لا يخص أي أحد، موضحة أنه إذا وجه لها سؤال عن عمرها تقول إنها 28 عاماً.

وأكدت لوسي أنها من داخلها تشعر أن عمرها سبع سنوات وتتعامل ببراءة مع الجميع، وتقول إن عمرها 28 عاما لأنه العمر المناسب لتكون امرأة ومسئولة.

وشددت لوسي على أن كل عمر وله جماله، سواء الطفولة أو الشباب أو حتى الشيخوخة، مؤكدة أنها تحب شكلها الآن أكثر من قبل.