شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. دومينيك حورانى لايف بتاكل موز وبتمصه بطريقه مثيره والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة دومينيك حوراني، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة جريئة.

وظهرت دومينيك حوراني، بشورت قصير باللون الأسود، ومرتديه معه توب جذابا باللون الأسود، ودون أكمام ليبرز جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت دومينيك حوراني في الماكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الماط الذى يبرز جمال أنوثتها.