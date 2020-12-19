شكرا لقرائتكم خبر عن من غير البتاع – اتفرج انجي خوري تتصدر الترند بدون ملابس في الحمام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نافست النجمة الاستعراضية السورية انجي خوري نجمات البورنو بظهورها من الحمام حيث أظهرت جسدها بشكل كامل من حمام منزلها .

وشاركت خوري الجمهور الصورة عبر حسابها الرسمي في منصة انستقرام دون أي تعليق يذكر وانهالت التعليقات من الجمهور الذي انتق الصورة بسبب الفوتوشوب الواضح في وجهها من ناحية الأنف والخصر

وتسائل الجمهور في التعليقات على ظهور خوري عن هوية مصورها في الحمام بظهورها الجديد ورجح الجمهور شقيق خوري أن يكون هو صاحب اللقطة .

واعتادت انجي على مشاركة المتابعين اطلالات فاضحة وصور كشفت فيها عن مفاتنها بشكل متكرر بدءً من اقامتها السابقة في لبنان الى بلدها سوريا في العاصمة السورية دمشق .

والجدير بالذكر ان انجي كانت قد عقدت صلح مع اللبنانية قمر واتفقت النجمتان الاستعراضيتان على مهاجمة شيراز اللبنانية ووصفها بالمتحول الجنسي .

ويشار الى ان خوري كانت قد واجهت اتهامات باصابتها بمرض الايدز بسبب علاقاتها الجنسية المختلطة مع الجنسين واشتهرت بجملة أنا راسي استرالي في دلالة على انفتاحها على ممارسة الرذيلة الجماعية مع الجنسين .