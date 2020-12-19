زوجة أحمد عدوية تفجر مفاجأة في أول تعليق لها على قصة قطع جزء حساس من جسده

عدن - ياسمين عبد العظيم - علقت السيدة نوسة، زوجة الفنان أحمد عدوية على الحادث الشهير، والذي تعرض له المطرب الشعبي أحمد عدوية في العام 1989، والذي أُشيع وقتها أنه تعرض لعملية إخصاء.

وقالت السيدة نوسةخلال لقائها برفقة زوجها مع الإعلامي عمرو الليثي في إحدى حلقات برنامج «واحد من الناس» على شاشة «الحياة»: «في اليوم ده أحمد عدوية جاب بدلة حلوة جدا وماركة عالمية من باريس، ولبس البدلة وتوجه بالخروج وكان عندنا بغبغان في البيت يبكي ويصرخ على عدوية قبل أن يخرج، وإنه سبحان الله كان حاسس إن هناك شيء سيحدث».

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وأضافت زوجة الفنان أحمد عدوية في تصريحاتها: «وفى اليوم ده الساعة 12 بالليل تقريبًا اتصل بينا السواق بتاعه، وقال لي الحقيني الأستاذ بيموت منى».

وأضافت السيدة ابتسام: «السواق قال لي إن في حد أدى لأحمد عدوية هرويين وحاجات تانية في كأس، وإنه تعب جدًا والدكتور طلب نقلع للمستشفى».

وقالت زوجة الفنان أحمد عدوية: «زوجي لم يتعرض لأي عملية إخصاء أو أنها ستتوجه بمحاكمة كل من قال إن عدوية تم عمل عملية خصية أو تعرض لأي شيء جنسي وهذا خطأ، وأن الذي حدث له هو حادثة وكان الغرض أنه يموت وتمت سرقته».

وتابعت زوجة عدوية: «ما تعرض له هو محاولة قتل عن طريق وضع مخدر له ولم يتعرض إلى عملية خصية بالعكس أنا حملت بعد هذه الحادثة وهو رجل 100%، وسقطت الجنين بأمر الطبيب، وعدوية راجل جدا وأنه تعرض لحالة نفسية بسبب هذا الأمر، وهذه الشائعة جاءت من بنت صحفية شاهدته في المستشفى، وكان معمول له قسطرة وهي اعتقدت إنه تعرض إلى اعتداء جنسي».