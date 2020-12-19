أغرب قصة في حياة نور الشريف وبوسي.. ولهذا السبب باعت أعز ما تملك لإنقاذه من الفضيحة

عدن - ياسمين عبد العظيم - نور الشريف وبوسي

تمتلئ حياة المشاهير بالأسرار والقصص والحكايات، ومن بين هؤلاء الفنانين الفنانة بوسي وطليقها الراحل نور الشريف.

وعلى مدار أعوام طويلة، ظلت قصة الحب التي جمعت بين الفنانة بوسي والفنان نور الشريف من اشهر القصص العاطفية في حياة نجوم الفن والمشاهير.

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وبالرغم من ان الزواج كان عن قصة حب ملتهبة وأنه دام لمدة تتجاوز الـ 20 عامًا، إلا أنهما انفصلا في النهاية، واستمر الانفصال بينهما لمدة 8 سنوات، دون ذكر أسباب.

وعن قصة زواجهما، قالت الفنانة بوسي إنها تزوجت من الفنان نور الشريف خلال تواجدهما في لبنان، وكانا في ذلك الوقت لا يملكان الكثير من الأموال.

وقالت الفنانة بوسي إنها والفنان نور الشريف بعد قصة الحب، قررا أن يتزوجا ويتوجا قصة الحب بينهما، فقد اضطرت لبيع أعز ما تملك وهو شبكتها وذلك صباح يوم الزفاف، حتى يتمكنا من دفع مصروفات المأذون الذي أتم عقد الزواج، لعدم امتلاكهما أي أموال خلال هذا الوقت.

وأما عن قصة انفصالهما، فقد قال أحمد عبد الحكم، والمعروف بـ «مأذون المشاهير»، إنه فوجئ باتصال من نور الشريف يطلبه للحضور في منزله ومعه دفتر الطلاق، وعندما وصل همس في أذنه قائلًا: «خللي بالك أنا مش عايز أطلق»، ودخل المأذون وجلس معهما حتى تمكن من تهدئة خلافهما، لكن في اليوم الثاني صُدم حين علم أن الصلح بينهما لم يدم، وطلبت منه الممثلة نورا شقيقة بوسي، الحضور لإتمام الطلاق بين نور وبوسي المصممة على الانفصال فحصل ما أرادته.