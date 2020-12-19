نجلاء بدر تصدم الجميع في أحدث ظهور لها.. والجمهور: «نسيت تلبس الفستان»

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة المتألقة نجلاء بدر حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال حفل دير جيست السنوي للفنانين المميزين بأعمالهم في عام 2020.

وبحسب ما جاء في الصور التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت نجلاء بدر بإطلالة جريئة جدًا في تكريمها عن دورها في حكاية «لازم أعيش» في مسلسل «إلا أنا».

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وبحسب الصور، فقد ظهرت الفنانة المتألقة نجباء بدر بفستان أحمر اللون، طويل وضيق مفتوح من منطقة الصدر وشفاف في منطقة البطن.

وتسببت إطلالة نجلاء بدر في حالة من الجدل على مواقع التواصل، حيث خطفت الأنظار برشاقتها وخسارتها للوزن، إذ تحافظ منذ فترة على الاهتمام بلياقتها وممارسة الرياضة.

وجدير بالذكر أن الفنانة المتألقة نجلاء بدر انشغلت الفترة الماضية في تصوير دورها في مسلسل «لؤلؤ»، الذي يبدأ عرضه في 27 ديسمبر.

مسلسل «لؤلؤ» من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام.