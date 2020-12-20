لن تصدق أن هذا الفنان الشهير هو شقيق الفنان الراحل رشدي أباظة

عدن - ياسمين عبد العظيم - بالرغم من الشهرة الكبيرة التي تمتع بها هذا النجم، إلا أن كثيرون لا يعرفون أنه الشقيق الأصغر للفنان الراحل رشدي أباظة.

وظل الفنان الراحل فكري أباظة يمارس العمل الفني لمدة أكثر من 30 عامًا، إلا أنه لم يُصرح في أي مناسبة عن علاقته بالفنان الراحل رشدي أباظة.

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واللافت في الأمر أن الفنان الراحل فكري أباظة قدّم ما يزيد على 60 عملاً، منها أفلام: «الأقوياء»، «الحكم آخر جلسة»، «أيام السادات»، الخط الساخن»، «سري للغاية»، ضاع العمر يا ولدي»، «لا يطير الدخان»، والذي شارك فيه إلى جانب الفنان عادل إمام والفنانة سهير رمزي.

كما ظهر فكري في مسلسلات عدة، منها: «محمود المصري»، «عيش أيامك»، «أوراق مصرية» و«إمام الدعاة».

ويُشار إلى انه كان يصغر شقيقه الفنان القدير بـ25 عاماً، وكان يجمع مقتنياته ويسعى إلى كتابة قصة عنه، إلا أنه رحل عن عالمنا أثناء ممارسته رياضة التنس في العام 2004 عن 54 عاماً.