بعد 8 أشهر فقط.. ياسمين صبري وأبو هشيمة يحتفلان بعيد زواجهما

عدن - ياسمين عبد العظيم - بالرغم من مرور أقل من ثمانية أشهر على إعلانها الزواج، احتفلت الفنانة ياسمين صبري بعيد زواجها من رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة.

ومن خلال خاصية «الاستوري»، نشرت الفنانة ياسمين صبري عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، صوراً عدة ظهرت فيها قائمة عشاء لفردين مكوّن من الأسماك والمقبّلات والمشروبات، وباقة ورود مع صورة من حفل عقد قرانها.

نجلاء بدر تصدم الجميع في أحدث ظهور لها.. والجمهور: «نسيت تلبس الفستان»

أغرب قصة في حياة نور الشريف وبوسي.. ولهذا السبب باعت أعز ما تملك لإنقاذه من الفضيحة

وكانت الفنانة المتألقة ياسمين صبري قد أثارت الجدل بعدما فاجأت جمهورها بعقد قرانها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في شهر رمضان الماضي، وهو ما عرّضها لانتقادات حادّة وقتذاك.

ويُذكر أن أحدث أعمال الفنانة ياسمين كان مسلسل «فرصة تانية»، والذي شاركها في بطولته كل من أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎.