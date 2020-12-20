هاني شاكر يتنازل عن قضيته ضد حمو بيكا.. والأخير يرد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاني شاكر

أعلن هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، موقفه من اعتذار مغني المهرجانات حمو بيكا الذي كان قد تقدم به بعد إساءته وتعديه على نقيب المهن الموسيقية.

وقالت نقابة الموسيقيين، في بيان رسمي مساء السبت: قبل الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين وأعضاء المجلس اعتذار حمو بيكا، وكلف ياسر قنطوش المحامي بالتنازل عن الدعوى حفاظا على مستقبل بيكا ومستقبل أسرته.

وأضافت النقابة أن ذلك جاء في ضوء الحكم الصادر من محكمة الدخيلة بحبس حمو بيكا سنتين مع الشغل لتهديده لنقابة المهن الموسيقية باقتحامها وسب أعضاء مجلس النقابة وتجاوزه بالقول في حق أمير الغناء الفنان هاني شاكر.

وقد تقدم بيكا باعتذار مكتوب وسجل فيديو ونشره على صفحته يعتذر لأعضاء مجلس إدارة النقابة والفنان هاني شاكر عن تجاوزه السابق.

وفي أول رد فعل من مطرب المهرجانات على قرار هاني شاكر وجه حمو بيكا الشكر لنقابة المهن الموسيقية والفنان هاني شاكر ولمحامي نقابة المهن الموسيقية ياسر قنطوش.

وقال بيكا، في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: كان عاملي قضية.. بس الحمد لله وبجدد اعتذاري وبشكر الأستاذ هاني.

من ناحية أخرى، نشر بيكا فيديو لأغنيته التي تجمعه بالمطرب عمر كمال وتحمل اسم هفضل أستاذ، وهو ما أثار تعليقات متابعيه واتهاماتهم بأنه أدعي الخلاف مع عمر كمال لتحقيق شهرة ونسب استماع كبيرة للأغنية، فعلق بيكا على متابعين: المهرجان متسجل من فترة.