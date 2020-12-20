قدوة غير حميدة.. المحكمة تؤجل أولى جلسات محاكمة الفنان المتهم بالتطبيع

عدن - ياسمين عبد العظيم - محمد رمضان

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، تأجيل أولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان بعد انتشار صورة له مع ممثل إسرائيلي، على أن تكون الجلسة في 2 يناير المقبل.

وجاء بالدعوى التي رُفعت ضد رمضان ظهر المعلن إليه الأول بصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تجمعه هو وأحد أشهر الممثلين (عومير أدام) في الكيان الصهيوني”.

وتابعت الدعوى والمعلن إليه الأول الفنان محمد رمضان الأمر الذي أثار غضب كافة وجموع المصريين التي ثارت غضبًا وسخطًا على تلك الصورة.

وجاء بتفاصيل الدعوى ” للأسف شخصية عامة يتبعه قطاع عريض من الشباب ويأخذونه قدوة وهي قدوة غير حميدة سواء في أعماله الفنية التي تهدف إلى البلطجة وهدم الأخلاق وتغيير معالم التخاطب والتعامل مع الشباب بعضهم البعض.

وطالبت الدعوى بمنع ظهور المدعي عليه محمد رمضان على القنوات الرسمية للدولة وأيضًا القنوات الفضائية الخاصة، ومنعه من إقامة حفلات غنائية داخل الأراضي المصرية.

وأيضاً طالبت الدعوى بـمنعه من تصوير أي أعمال سينمائية وتلفزيونية، وشطبه من نقابة المهن الموسيقية والسينمائية، وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.