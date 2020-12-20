بعد سنوات من رحيله.. جواز سفر نور الشريف يكشف مفاجأت عن ديانته واسمه الحقيقي

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداولت صورة لجواز السفر الخاص بالفنان الراحل نور الشريف، على مواقع التواصل الإجتماعي، والتى أوضحت العديد من المفاجأت.

وظهرت بصورة جواز السفر، العديد من المعلومات، عن الفنان القدير نور الشريف، مثل اسمه، وديانته.وردت صورة جواز السفر، علي كثير من الإشاعات التى نالت من نور الشريف، أثناء حياته وبعد وفاته، حول الإسم الحقيقي والديانة الخاصة بالفنان الراحل.

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وأوضح جواز السفر الإسم الحقيقي لـ نور الشريف، وهو نور الشريف جابر محمد وأن اسمه السينمائي لم يكن لقب، وأن ديانته هي الإسلام، حيث أثيرت أقاويل حول كونه غير مسلم.

نور الشريف توفي عن عمر يناهز التسعة وستون عاما، وذلك بعد أن عانى من المرض منذ فترة كبيرة، وانتهى الأمر به إلى الوفاة والرحيل عن عالمنا تاركا خلفه جميع أعماله الفنية والسينمائية والتي يحبها الكثير من الأشخاص.

يذكر أن الفنان الراحل نور الشريف، كان متزوج من النجمة بوسي، وانجب منها بنتان، هما مي نور الشريف، وسارة نور الشريف.