اتفرج| تفاصيل صادمة لتعرض هيا الشعيبي وابنتها للموت المحقق.. والسبب لن تتوقعه!

عدن - ياسمين عبد العظيم - اسم الممثلة الكويتية هيا الشعيبي، تصدر الأكثر تداولا على موقع جوجل العالمي، بعدما كادت تفقد حياتها، إثناء انقاذ ابنتها من الموت المحقق.

ابنة هيا الشعيبي، فطوم ظهرت وهي تجلس على مقعد ولا تستطيع الحركة، ويحملها والدها لعدم استطاعتها على الوقوف أو الجلوس.



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وخلال التقرير التالي، نسرد التفاصيل الكاملة والحادثة الشديدة التي تعرضت لها الممثلة الكويتية هيا الشعيبي وابنتها وكادت تؤدي إلى وفاة الاثنين.

“تخيلوا البارحة البيت كان كله نار قايدة فيه وأنا أطفي وألطم وأصرخ وخايفة تروح مني بنتي”، بهذه الكلمات بدأت هيا الشعيبي تسرد الحادثة المرعبة التي تعرضت لها خلال الساعات القليلة الماضية.

الممثلة الكويتية عرضت حياتها للموت المحقق بعدما “رمت نفسها بالنار”، لإنقاذ ابنتها، بعدما نشب حريق هائل في منزلها، وتسبب في عدم قدرة ابنتها على الحركة جراء إصابتتها بحروق بالغة.

وطالب هيا الشعيبي، جمهورها وكافة الناس، بالدعاء المكثف لأبنتها التي تمر تجري بعض الفحوصات الطبية لتحديد مدى الإصابة التي تعرضت لها أثناء الحريق.



وفي فيديو لـ” هيا الشعيبي”، عبر حسابها على تطبيق سناب شات، قالت إنها لم تستطيع وصف الحريق الهائل الذي نشب في منزلها لترمي نفسها بالنار من أجل انقاذ بنتها.

وتابعت قائلة: “الحمدلله ولما تشفون شيء أذكروا الله قولوا ماشاء الله، وما في أحلى من ذكر الله”.

وبعد ذلك، أظهرت هيا الشعيبي ابنتها فطوم وهي تجلس على مقعد ولا تستطيع الحركة، مشيرة إلى أن “والدها يحملها وما تقدر تمشي، لأنه رجليها الاتنين محروقين”.

وفي نهاية الفيديو، وجهت الشكر لمتابعيها وجمهورها، قائلة: “طبعا أحب أشكر كل من رن عليا مشكورين ما قصرتوا حبايب قلبي، متمنياً الدعاء لها، ونصحت بالصدقة”.