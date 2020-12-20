هند البحرينية تفاجئ الجمهور بلوك صادم.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - لوك غريب وصادم ظهرت به الفنانة هند البحرينية على حسابها بموقع تبادل الصوروالفيديوهات أنستجرام.

هند البحرينية أطلت في فيديو قصير ظهرت فيه صلعاء الأمر الذي جعل الجمهور يعتقد أنها تخلت عن شعرها وقامت بحلاقته بالكامل

ولكن النجمة ظهرت في فيديو آخر وهي تضع شعراً مستعاراً ليتضح أنها لم تحلق شعرها إنما استعانت بجلدة رأس اصطناعية للترويج لصالون التجميل الخاص بها الذي يختص بتركيب الشعر المستعار.