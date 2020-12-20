مش مسمحاه.. زوجة أحمد عدوية تهاجم حلمي بكر وتكشف ما فعله والد تامر حسني

عدن - ياسمين عبد العظيم - قال الفنان أحمد عدوية، إنه سامح الموسيقار حلمي بكر الذي طالبه بأن يتوقف عن الغناء بسبب حالته الصحية.

لكن زوجته قالت إنها لم تسامح حلمى بكر على ما قاله، مضيفة أنها بكت عندما سمعت كلامه بمطالبة زوجها بالامتناع عن الغناء.

وتابعت: عدوية ربنا يخليه ليا، هو اللى علم أولادنا وفتح البيت وعمل كل حاجة لينا.

وأوضحت أن والد النجم تامر حسني هو من يقوم بالاتصال بهم، كما أن الفنان حكيم اتصل عليهم مؤخرا بعد فترة انقطاع وقام بزيارتهم، بالإضافة إلى النجمة فيفى عبده، الذي وصفتها بـالجدعة.

وقالت: أنحني لها على ما قدمته لنا ووقوفها بجوارنا في كل الظروف.

واستطردت زوجة عدوية: أنا لو عملت إيه مش هقدر أوفيها حقها، كانت تكلمنى تقولى يا نوسة أحمد ده أخويا وخيره على الكل.

وأشارت إلى أن بيتها كان مفتوحا لجميع الفنانين والموسيقيين، وتابعت: كنا نعيش في مستوى آخر والحمد لله على كل حال، وهذا حال الدنيا.