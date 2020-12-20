شكرا لاهتمامكم بخبر رفضته سعاد حسني ونجلاء فتحي بسبب المثلية الجنسية.. الصعود إلى الهاوية حكاية الفيلم الذي وضع مديحة كامل في المقدمة.. صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - يعتبر فيلم الصعود إلى الهاوية الذي أنتج عام 1978 بداية طريق النجومية للفنانة مديحة كامل فحياتها قبل الفيلم مختلفة تمامًا بعده خاصة مع النجاح الكبير الذي حققته.

ارتفع أجر الفنانة مديحة كامل وأصبحت من نجمات الصف الأول وتوالت العروض الفنية عليها لتقدم بعده العديد من الأعمال التي كانت بطولتها الأولى.

فيلم الصعود إلى الهاوية ينتمي لنوعية أفلام الجاسوسية ويحكي قصة حقيقية عن هبة سليم الجاسوسة التي تعاونت هي وخطيبها مع إسرائيل خلال فترة الحرب.

الفيلم مأخوذ عن رواية للكاتب صالح مرسي وأخرجه كمال الشيخ وشارك في بطولته النجوم محمود ياسين وإبراهيم خان وإيمان وجميل راتب وعماد حمدي.

دور البطولة عرض في البداية على الفنانة سعاد حسني التي رفضت الفيلم خسية فقدان جمهورها بدور الجاسوسة كما كان الفيلم جريء فكانت البطلة ذات ميلو جنسية مثلية وهو نفس الدور الذي لعبته الفنانة إيمان وكانت متخوفة منه وفق ما صرحت به.

عرض الفيلم بعد ذلك على الفنانة نجلاء فتحي فوافقت بشرط تغيير النهاية لكن المخرج كمال الشيخ رفض ذلك ليذهب الدور في النهاية إلى مديحة كامل.

كما كشفت الفنانة شهيرة أن الدور عرض عليها لكن زوجها الفنان محمود ياسين رفض ذلك بسبب طبيعة الدور وحساسية الشخصية.

كان الدور بمثابة تحد للفنانة مديحة كامل بسبب جرأته الكبيرة وحساسية موضوعات الجاسوسية في ذلك الوقت حيث عرض الفيلم في السبعينات في وقت كان الصراع العربي الإسرائيلي في أشد ضراوته.

وتعبر البطلة الحقيقية للفيلم هبة عبد الرحمن سليم عامر أخطر جاسوسة تم تجنيدها من قبل الموساد أثناء دراستها بالعاصمة الفرنسية باريس.

نجحت هبة في تجنيد المقدم مهندس الصاعقة فاروق عبد الحميد الفقي الذي كان يشغل منصب مدير مكتب قائد سلاح الصاعقة العميد آنذاك نبيل شكري ورئيس الفرع الهندسي لقوات سلاح الصاعقة في بداية السبعينيات.

أمدها الضابط بمعلومات سرية جدًا عن خطط الجيش الدفاعية ولا سيما حائط الصواريخ التي كانت تحمي العمق المصري.

تم القبض على هبة سليم وإعدامها بأوامر من الرئيس الراحل أنور السادات عام 1974.