بعد مرور ربع قرن على عرض المسلسل.. ظهور غير متوقع لخضير وعائلته

عدن - ياسمين عبد العظيم - “خضير” دوره أداه الممثل الشاب وقتها مؤمن حسن، في مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” مع الراحل نور الشريف، والفنانة عبلة كامل.

ولكنه بعد هذا الدور، الذى لاقى نجاح كبير، “خضير جوز نوفا” والمسلسل الذي لازل يعرض حتى الأن، ويحقق كل مرة نجاحا وصدى كبير، اختفي مؤمن حسن، عن الأضواء.

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ونشر مؤمن حسن صورة جديدة، له عبر صفحته الرسمية على “انستجرام” ظهرت فيها بملامحه الطفولية البريئة، التي تسيطر على تعابيره ووجه، رغم تقدم عُمره،حيث اتم عامه 46، بصبحة زوجته وأبناءه.

وقالت سما ابنة مؤمن، ردا على سؤال الجمهور لها عن فترة غياب والدها : “كنا بننزل إجازات، وآخر مرة والدي ظهر فيها كان مع الإعلامية إسعاد يونس في صاحبة السعادة، لكن هو إهتم أكتر بشركته في عُمان وهي شركة للدعاية والإعلان وليها مكتب هنا في مصر.”

وأكدت سما أن والدها غير أي أب، هو أخ وصديق وحبيب، وضهر وسند ليا أنا وأخواتي، إحنا 4 أخوات أنا الأكبر، وهم (مريم، عمر، غزل)، والدي يعتبر صاحبنا في أي وقت موجود مش زي أي أب بالنسبة لينا، خصوصًا إنه بيستحمل حاجات كتير بسببنا.

وأضافت: “شخصية خُضير جوز نوفا اللي قدمها في مسلسل (لن أعيش في جلباب أبي) هي الأقرب لشخصيته الحقيقية، هو فعلًا هادي جدًا، بيعدي وبيستحمل لدرجة بعيدة أوي، لحد ما يتعصب في النهاية وقتها بيتحول بس ده بعد هدوء كبير ومراحل كتير.”.