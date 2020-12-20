جهاز تنصت في فراشها سبب الطلاق.. لقطة نادرة تجمع نادية لطفي بزوجها الثاني شقيق زوج ابنة الرئيس عبد الناصر.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - كان المهندس إبراهيم صادق هو الزوج الثاني في حياة الفنانة الراحلة نادية لطفي وكانت قصة انفصالهما غريبة.

إبراهيم صادق هو شقيق حاتم صادق زوج هدى ابنة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ودام زواجهما مدة 6 سنوات.

لم تنجب نادية لطفي من إبراهيم صادق بناء على طلبه وتم الكلاق عندما اكتشفت نادية لطفي وجود جهاز تنصت وضع من قبل المخابرات المصريى في منزلها.

حاولت نادية لطفي معرفة ما إذا كان المقصود بالنصت عليه هي أم زوجها لكنها فشلت في معرفة ذلك.

هذا الحادث سبب توتر في العلاقة الزوجية حتى تم الانفصال في هدوء بين الطرفين.

فيما بعد علمت نادية لطفي أن جهاز التصنت في منزلها كان ضمن عمليات خاصة بالمخابرات المصرية تتعلق بالفنانين وذلك ضمن اعترافات وزير الإعلام السابق صفوت الشريف، أثناء التحقيق معه فيما عرف بقضية انحراف جهاز المخابرات.