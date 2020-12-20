شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جنسي – شوف سما المصري بيعمل ايه بقميص النوم الشفاف للغاية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قررت محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، ، تأجيل الاستشكال المقدم من دفاع سما المصري ، لوقف تنفيذ الحكم الصادر بحقها لحين الفصل فيه أمام محكمة النقض بمعاقبتها بالحبس سنتين وإلزامها بدفع مبلغ 300 ألف جنيه غرامة، في القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية في الاعتداء على قيم المجتمع المصري لجلسة 6 يناير المقبل.

ونسبت النيابة العامة للمتهمة، ارتكاب جرائم التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، في البلاغ المقدم ضدها من المحامي أشرف فرحات، وتضم أحراز القضية 5 فيديوهات مخلة بالآداب العامة، ظهرت خلالها المتهمة تؤدي حركات راقصة، وترتدي ملابس تبرز مفاتنها.

رد فعل الفنانة المصرية، سما المصري، بعد الحكم عليها بالحبس عامين ودفع غرامة 100 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامية المصرية ريهام سعيد.

وبحسب صحيفة “اليوم السابع”، فإن سما المصري رددت بعد النطق بالحكم: “مظلومة والله معملتش حاجة، حسبى الله ونعم الوكيل”.

وحدت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، جلسة 20 سبتمبر/ أيلول المقبل، لنظر استئناف سما المصري على الحكم الصادر ضدها في قضية اتهامها بسب وقذف ريهام سعيد، بحسب صحيفة “المصري اليوم”.

وعبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”، أبدت ريهام سعيد سعادتها بحبس سما المصري، موجهة الشكر إلى الله وللقضاء المصري، واختتمت منشورها قائلة: “أخيرا الحق أصبح يعود في مصر في عهد رئيس محترم وقوي. الحمد لله”.

وقضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، بحبس سما المصري سنتين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، وأمرت بتعويض مدني مؤقت لريهام سعيد قدره 20 ألف جنيه.

محامي ريهام سعيد قد قال في بلاغه رقم 11598 لسنة 2019، إن المشكو في حقها صورت في أغسطس/ آب الماضي، مقطع فيديو تحدثت فيه عن الشاكية وما قررته في حلقة عن مرضى السمنة بإحدى حلقات برنامجها على إحدى الفضائيات.

وأضاف مقدم البلاغ، أن سما المصري وجهت عبارات تحمل سبا وقذفا وانتهاكا لحرمة الحياة الخاصة لريهام سعيد، موضحًا أنها ذكرت مواقف للأخيرة، ساخرة منها.

يذكر أن سما المصري صدر ضدها حكم أول درجة بالحبس 3 سنوات بقضية الاعتداء على القيم الأسرية للمجتمع عبر نشر فيديوهات خادشة للحياء على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.