شكرا لقرائتكم خبر عن ملكة جمال – اتفرج أول ظهور لزوجة الفنان محمد إمام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور للفنان محمد إمام وزوجته نوران طلعت، والتي اخفاها عن الأنظار ولم تظهر معه في أي مناسبة عامة.

وتمكنت نوران طلعت من خطف الأنظار بإطلالتها وجمالها الناعم، خاصة وأنها قليلة الظهور معه لتلفت الانتباه بقوة فور تداول تلك الصور.

وجدير بالذكر أن نوران طلعت من خارج الوسط الفني، من مواليد 19 يناير من العام 1989 وتبلغ من العمر 31 عامًا.

ويُذكر أن نوران زوجة الفنان محمد إمام ليست ابنة الفريق صدقي كما أشيع خلال فترة خطوبتها للفنان محمد إمام كما أنها أيضا لا تمت بقرابة لرجل الأعمال إيهاب طلعت، وهي ابنة مهندس استشاري توفي قبل 17 عامًا.