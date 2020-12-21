شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل – وفاة فيفي عبده في أزمة قلبية حادة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول عدد من نشطاء موقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و “تويتر” صور توثق وفاة فيفي عبده في أزمة قلبيّة حادة نتيجة إنسداد في الشرايين ولم تؤكد هذه الأنباء معظم وكالات الأنباء منها موقع اليوم السابع أو حتى الصحف المصرية الرسمية.

ويأتي إنتشار الخبر بعد ظهور صور للفنانة الراقصة فيفي عبده وهي في المستشفى تتلقى العلاج من أحد الامراض ان تاريخ هذه الصور والخبر تبيّن بأنها قديمة وترجع إلى العاميين الماضيلن وبعد التحريات تبيّن بأن خبر وفاة فيفي عبده شائعة لا صلة لها على أرض الواقع. يُ

ذكر بأنه أفادت مصادر رسمية إعلامية متنبأة من مصدر مُقرب حول وفاة فيفي عبده في جلدة دماغية حادة واصفة حالتها بالمتردية مما ترتب عليها نقل إلى إحدى المستشفيات في العاصمة المصرية “القاهرة” ولكن لسوء حالتها الحياة نتيجة الجلطة أستدعي أمهر الاطباء للوقوف على حالتها الصحية.