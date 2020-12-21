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هو إزاي كدة.. نسرين طافش تُبهر الجمهور بقوام مثالي وأنوثة طاغية

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عدن - ياسمين عبد العظيم - النجمة السورية الحسناء نسرين طافش لازالت تخطف أنظار الجمهور من خلال نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي وصورها التي تحرص على نشرها بانتظام.

في مجموعة من الصور نشرتها طافش على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها بقوام مثالي وأناقة ملفتة.

سيل من التعليقات على صور الفنانة السورية تغزلت في جمالها وأناقتها وأنوثتها لتصفها معظم التعليقات بأنها ملكة جمال الكون.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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