بعد 17 عامًا من الغياب.. حسن فؤاد صاحب تتر أرابيسك يكشف سبب اختفائه

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الفنان حسن فؤاد الذي اشتهر بغناء تتر مسلسل أرابيسك سبب ابتعاده عن الساحة الفنية بعد نجاحاته الكبيرة كممثل ومطرب.

فؤاد قال إن هناك أسباب عديدة وراء ابتعاده عن الفن منها تأثره بوفاة صديقه المقرب الفنان عبد الله محمود والفنان علاء ولي الدين.

وأضاف: عقاب وفاتهما أحببت التفرغ لقراءة القرآن الكريم، والتحقت بمعهد القراءات وحصلت على إجازة التلاوة.

وتابع: ثم كانت ثورة 25 يناير عام 2011 وكانت أيضًا أحد الأسباب فى التوقف عن الفن بمجالاته المختلفة.

وقال حسن فؤاد إنه لم يندم على ابتعاده عن الفن لمدة 17 عاما بل سعيد لأنه تفرغ لقراءة القران.