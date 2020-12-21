شكرا لاهتمامكم بخبر دخلت السجن 7 سنوات بقضية آداب وحاول زوجها الفنان الشهير الانتحار.. إجلال زكي اختفت أعوام وعادت بملامح صادمة.. صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعمال عديدة شاركت فيها الفنانة إجلال زكي لكن يبقى دورها في مسرحية سك على بناتك مع الراحل فؤاد المهندس هو الأشهر في مسيرتها الفنية.

ولدت إجلال زكي أحمد يوم 8 أغسطس عام 1951، وحصلت على درجة الليسانس في الآداب عام 1973.

بدأت مسيرتها المهنية من خلال برامج الأطفال، مع ماما سميحة، ثم عملت كمذيعة في اﻹذاعة المصرية.

الظهور التليفزيوني الأول لها كان من خلال مسلسل البوسطجي، عام 1974، مع حمدي أحمد، وعبد الله محمود.

أدت دور زوجة الأديب طه حسين الفرنسية صوتيا في فيلم قاهر الظلام، عام 1978.

شاركت بالتمثيل في العديد من الأفلام السينمائية مثل: الفلوس والوحوش، ويبقى الحب، الطائرة المفقودة، الأشقياء، أشياء ضد القانون، موعد على العشاء، الفقراء أولادي، الفخ، لعنة الزمن، رجل بمعنى الكلمة.

تزوجت إجلال زكي 3 مرات، الأولى من الفنان محمد خيري، الذي حاول الانتحار بسبب مشكلة في أحد أفلامه والثانية من المخرج اللبناني يوسف شرف الدين، أما زيجتها الثالثة والأخيرة فكانت من الكاتب نادر أبو الفتوح.

واجهت إجلال زكي أزكة كبيرة في التسعينيات حينما تم القبض عليها بتهمة ممارسة الفجور وتسهيل ​الدعارة​، لتقضي في السجن سبع سنوات كاملة.

بعد خروجها من السجن لم تعلن اعتزالها لكنها إبتعدت عن الساحة الفنية للأزمات القلبية التي تمر بها، فقد قامت بتغيير شرايين في قلبها، قبل أن تعود لتظهر في السنوات الأخيرة بصور صدمت الجمهور، للتغيير الكبير الذي طرأ على ملامحها بسبب تقدمها في العمر.

حصلت إجلال زكي على البراءة في التهمة التي قلبت حياتها رأساً على عقب، ورغم أن الحكم جاء متأخراً إلا أن إجلال زكي اعترفت في احد تصريحاتها بأنها كانت تتمنى أن تكون والدتها على قيد الحياة، حتى ترتاح وتكون سعيدة.

وقالت إجلال زكي إنها خلال الجلسة الأخيرة قررت حبس نفسها فسجنت ست سنوات لم تحاول خلالها بأن تبرئ نفسها، أو تشتكي أو تدافع عن نفسها حتى ظهرت براءتها.

وقد تردد بأن إبنها توفي بسبب قضيتها، لكن إجلال زكي قالت إن ما قيل عن انتحاره شائعة، لكنه توفي قبل القضية، وبأن زوجها في هذا الوقت المخرج اللبناني يوسف شرف الدين كان يثق بها وأيضا أسرتها، وإن كان بعض الأصدقاء قد تخلوا عنها.