نجوى كرم تحتفل بزفاف ابن شقيقها وفستانها يُبهر الجمهور.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - احتفلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم بزفاف ابن شقيقها كرم نقولا كرم والذي تزوج من عازفة الكمان فانيسا نصار.

نجوى بدت في قمة سعادتها وقدمت أغاني بالحفل وتشاركت مع الفنان نادر الأتات بعض الأغاني.

إطلالة نجوى في الحفل نالت إعجاب متابعيها حيث اطلت بفستان أحمر طويل ونشرت صورة لها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

نجوى علّقت مهنئة العروسين : ” انشالله بتبقوا سوا لاخر العمر مع فرحة الايام ومع هدايا وخيرات الله”.