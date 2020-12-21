ندى بسيوني تجدد شبابها وتستعرض قوامها بالأحمر .. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - ندى بسيوني

نشرت الفنانة المصرية ندى بسيوني صورة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستجرام حظيت بإعجاب الجمهور.

ندى ظهرت مرتدية فستان أحمر أعادها سنوات للوراء وفق تعليقات الجمهور على الصور التي حصدت الكثير من علامات الإعجاب.

ومنذ فترة تروج ندى بيوني لبرنامجها الجديد على قناة النهار وعنوانه حاجة حلوة.

كانت الفنانة المصرية قد تعرضت لانتقادات خلال الفترة الماضية بسبب إقامتها زفاف ابنتها في فترة حداد والدها الفنان سناء شافع.

ندى خرجت في تصريحات وقالت إن زوجها السابق سناء شافع سيكون سعيدا في قبره بزواج ابنته.