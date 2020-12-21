شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. رانيا يوسف: الـ7 رجالة دول مسكوا كل حتة في جسمي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالبت الفنانة رانيا يوسف، بتشريع قوانين تتيح إعدام المتحرشين، مؤكدة مساندتها للفتاة التي اشتهرت بـ”بسنت ضحية ميت غمر” عقب التحرش بها.

وكانت بسنت ضحية تحرش ميت غمر (23 عامًا) كشفت أنها تعرضت للحادثة المؤسفة أثناء سيرها في شارع بورسعيد بمدينة ميت غمر مساء الخميس الماضي، موضحة “مسكوا كل حتة في جسمي”.

بدورها قالت رانيا يوسف في تعليقها على الواقعة عبر “تويتر”: “من جديد نستيقظ على ضحيه جديده من ضحايا الكلاب البشريه، تابعت قضيه بسنت فتاه ميت غمر الشجاعه التي قدمت بلاغ تتهم فيه سبع متحرشين بالتحرش بها اثناء تواجدها في إحدى طرق المواصلات”.

وتابعت مطالبة بإعدام المتحرشين: “لابد من تعديل عقوبه المتحرشين والاغتصاب لتصل الي الاعدام لاننا نجد ان عدد كبير منهم يجد ان الأمر سهل ومباح بأن يتحرش او يغتصب امرأه اساند البنت المصريه بسنت في حقها الكامل باللجوء للقضاء في قضيتها وحمياتها من محامي الجناه وأفراد عائلتهم الذين هددوها حسب تصريحاتها”.

وقالت الفتاة بسنت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: “7 إتحرشوا بيا، عملوا عليا دائرة ومسكوا كل حتة في جسمي وماعرفتش أقاومهم وحد من الناس روحني وتاني يوم عملت المحضر أتشجعت لما الناس دعمتني والامن ساندني والنيابة شجعتني وأنا بشكرهم”.