شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو صادم لـ فيفي عبده من داخل غرفتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة فيفي عبده، فيديو قصيرا لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، ظهرت فيه من غرفتها وتوجه رسالة تطمئن بها متابعيها على حالتها الصحية. وتستنكر الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول حالتها الصحية، والتي روجت إلى وفاتها أيضًا.

وعلقت فيفي عبده، على الفيديو قائلة: «يا مساء الفل والياسمين من مصر أم الدنيا أنا بطمنكم عليا أنا بخير .الحمد لله كلامي بيقولوا عليه ده كذب منهم لله وأكتفي بهذا القدر».جاء ذلك بعدما ظهرت فيفي عبده، للمرة الأولى بطريقة مباشرة مع متابعيها وجمهورها، منذ تعرضها لـ وعكة صحية. والشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول وفاتها.

ونشرت فيفي عبده، على خاصية القصص عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام. صورًا مستخدمة فيها مؤثرات، أظهرت وجهها بشكل كبير، لتداعب جمهورها، قائلةً «هي دي النفخة الكدابة».

وكانت اجتاحت شائعة وفاة الفنانة فيفي عبده، عددا من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. تزامنًا مع انتشار أخبار مرضها، ما جعل البعض يستغلون تلك الأخبار للترويج لشائعات خاطئة حول وفاتها.