سمية الخشاب توجه ضربة جديدة لطليقها أحمد سعد وتكسب القضية

عدن - ياسمين عبد العظيم - رغم طلاقهما ما زالت المشاكل قائمة بين الفنانة سمية الخشاب والمطرب أحمد سعد وفي تطور جديد كسبت سمية القضية التي رفعتها ضد زوجها السابق.

المحكمة ألزمت أحمد سعد بدفع مبلغ يصل إلى 172 ألف دولار عن نفقة 3 أشهر نفقة متعة، وسنة عدة.

كما جاء في حيثيات محكمة أسرة سيدي جابر بمجمع محاكم محمد كريم في الإسكندرية، أن تحصل الفنانة المصرية سمية الخشاب على نفقة المتعة خلال فترة زواجها من الفنان أحمد سعد والعدة.

المحكمة ألزمته بدفع مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 شهور، ومبلغ 10 آلاف عن كل شهر خلال 24 شهراً، ليكون الإجمالي 270 ألف جنيه عن المتعة والعدة.

كانت الفنانة سمية الخشاب قد أقامت دعوى قضائية حملت رقم 1939 لسنة 2019 ضد طليقها الفنان أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية، تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجهما.

كما قَدّمت سمية أوراق وتقارير طبية تُثبِت فيها تَضَرّرها مادياً ونفسياً، وقِيام طَليقها بضربها وتعنيفها وإجرائها عملية جراحية نتيجة ضربه لها بعنف.

رفضت سمية الخشاب وأحمد سعد التصالح في القضية السالفة الذكر، وطالب محاميا الطرفين هيئة المحكمة باستكمال الإجراءات القانونية حيال الدعوى المقامة من الخشاب للحصول على مستحقاتها، فيما قررّت المحكمة تأجيل القضية لتقديم الطرفين المتنازعين مستندات الإثبات لكل منهما، إلى أن قضت بحكمها السابق.