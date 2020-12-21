حرب السيارات تشتعل بين حمو بيكا وعمر كمال.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد أيام من نشر مطرب المهرجانات حمو بيكا صورة مع سيارته الجديدة من نوع مرسيدس رد المطرب عمر كمال بصورة مماثلة.

عمر كمال نشر صورة له إلى جوار سيارة سوداء من نوع بنتلي بلوحات إمارة دبي، أثناء زيارته لبرج خليفة حيث يتواجد في الإمارات لإحياء حفلات هناك.

وكتب كمال عبر حسابه الرسمي على انستجرام: اللي يحبني يدعيلي دعو حلوة من قلبه

واعتبر المتابعون صورة عمر كمال رد على صورة حمو بيكا بعد الخلافات التي نشبت بين الطرفين.

فيما انتقد الجمهور هذا السلوك مثلما انتقد من قبل الفنان محمد رمضان الذي ابتدع هذه العادة.