شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل – وفاة «يوسف القرضاوي» يتصدر التريند والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بيانًا عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، للرد على الأنباء التي ترددت حول وفاة رئيسه السابق يوسف القرضاوي، المتواجد حاليا في قطر.ونفى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، هذه الأنباء، مؤكدًا أن يوسف القرضاوي يتمتع بصحة جيدة، ونافية الأمر.

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وكتب المكتب الإعلامي:” ننوه الإخوة المتابعين الكرام: بأن ما يشاع من خبر وفاة العلاّمة الشيخ #يوسف_القرضاوي الرئيس المؤسس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين غير صحيح بتاتا.”

وأضاف :” الشيخ يتمتع بالصحة والعافية، ونرجو من الذين يحاولون إشاعة الأخبار بغرض التشويش على الناس أن يتقوا الله في أنفسهم”.