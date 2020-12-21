بطلة فيلم أحمد ذكى تختفي في ظروف غامضة..وأهلها: كانت راجعة وتليفوناتها أغلقت

حاول عدد من أعضاء الجالية المصرية في العاصمة البريطانية البحث عنها بعد أن قام بتحرير محضر اختفاء بأحد أقسام الشرطة في لندن، وخرجت أصوات تتوقع وفاتها لانقطاعها عن الرد على المكالمات الهاتفية.

أوضحت المهندسة ميرفت خليل رئيس اتحاد عام المصريين في بريطانيا، إن البحث الرسمي عن رولا في بريطانيا يستلزم وجودا قانونيا مكلفا من أسرتها للبحث، حتى الوقت الحاضر لم يتقدم أي شخص من أسرتها بطلب البحث عنها.

وخرج أحد أفراد عائلتها وهو شقيقها طارق محمود، بتصريحات تخص قصة إختفائها، قائلا:” رولا شُفيت من فيروس كورونا، بعد أسابيع من استغاثتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت على تواصل معي، طيلة تلك الفترة بشكل متقطع، وآخر اتصال بيننا كان من أسبوعين، وكان يفترض أن تعود للقاهرة، ولكن انقطعت الاتصالات بيننا بشكلٍ مفاجئ، وهواتفها أغلقت تمامًا، ولا أعرف عنها شيئًا”.

وتابع: “أنا دلوقتي بقلب عليها الدنيا، وبتواصل مع مطار القاهرة، والجهات الأمنية في مصر للتأكد من وصولها من عدمه”، مؤكدًا أنه تم تحرير بلاغات في عددٍ من الأقسام الأمنية في بريطانيا أيضًا، بشأن اختفائها

من هي رولا محمود

هي ممثلة مصرية، ولدت في الكويت في 13 فبراير 1977، ثم انتقلت مع عائلتها للعيش في الإسكندرية.

وبدأت حياتها الفنية في فيلم “الساحر” مع النجم الراحل محمود عبد العزيز عام 2001، لفتت أنظار المخرج سمير سيف لتشارك في دور الابنة المدللة “داليا رأفت رستم” في فيلم “معالي الوزير” عام 2002 وشاركت في مسلسل “نزار قباني” للمخرج السوري باسل الخطيب مع النجم تيم الحسن.

وتعد رولا محمود من الفنانات المحظوظات في جيلها حيث بدأت مسيرتها الفنية مع المخرج الراحل سمير سيف والكاتب الكبير وحيد حامد عام 2000 بمشاركتها في مسلسل “أوان الورد” من بطولة النجمة يسرا.